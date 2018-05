CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI APPUNTAMENTIVENEZIA Le tiepide temperature primaverili previste per questo weekend fanno presagire un Primo Maggio da bollino nero nelle principali città d'arte. Tantissimi gli appuntamenti che attendono i turisti, anche quelli che devono accontentarsi della classica gita fuori porta. Tutto è pronto in provincia di Udine per la 37esima edizione della camminata del Primo Maggio in Val Resia, manifestazione sportiva non competitiva su due tracciati di 8 e 14 chilometri. Da segnalare l'escursione alla scoperta delle orchidee nella Riserva...