CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI APPUNTAMENTIVENEZIA Finita la pausa ferragostana, riprende l'attività politica e amministrativa regionale tra sedute del consiglio in laguna e in trasferta, prevedibili bagni di folla con i rappresentanti del Governo, ma anche eventi più leggeri tipici dell'estate veneziana.IL VERTICEL'appuntamento politico più rilevante è con il ministro dell'Interno Matteo Salvini in programma giovedì mattina. Dove, ancora non si sa. Dovrebbe essere a Palazzo Balbi, ma, a causa della prevista ampia partecipazione di amministratori, potrebbe essere...