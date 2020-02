LO SCONTRO

VENEZIA Le epigrafi risultano firmate da Cento per cento Animalisti - Animalismo Militante. C'è la croce. C'è il nome: Stagione venatoria 2019 - Assassini crepati 41. Quindi l'annuncio: sabato alle 14, davanti alla Fiera di Vicenza, ci sarà una cerimonia di godimento con prosecco per tutti. L'iniziativa ha scatenato com'era prevedibile un putiferio. L'europarlamentare Sergio Berlato, paladino dei cacciatori, ha chiesto al prefetto e al questore di Vicenza di revocare l'autorizzazione alla manifestazione animalista: «È inaccettabile che gli animalisti possano permettersi di offendere e deridere i cacciatori deceduti, bersagliando con i loro insulti anche i loro famigliari».

«Vergognoso», ha aggiunto la deputata vicentina della Lega Silvia Covolo, sottolineando che gli animalisti nella epigrafe hanno annunciato anche una raccolta firme per la petizione Vogliamo i vespasiani sulle tombe degli assassini. «In un Paese democratico come l'Italia - ha detto Covolo - il diritto a manifestare è sicuramente legittimo, ma non deve assolutamente oltrepassare il limite della decenza e per questo ho presentato un'interrogazione parlamentare ai ministri di Giustizia e Ambiente affinché vietino la manifestazione, profondamente lesiva dell'onore di defunti e dei loro famigliari, e considerino l'evento una provocazione estremamente grave tanto da rappresentare un pericolo per la sicurezza e per l'incolumità pubblica».

