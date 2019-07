Gli alpini di nuovo sulle Tre cime tra armi e ambiente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESERCITAZIONEAURONZO DI CADORE Alpieri in cordata sospesi nel vuoto, visi segnati per mimetizzarsi, elicotteri che calano cannoni e aerei d'attacco al suolo Amx della base di Istrana come scorta. Dopo 34 anni si sono riviste scene di guerra sulle Tre Cime di Lavaredo. Ieri le perle delle Dolomiti, Patrimonio mondiale dell'Umanità, hanno ospitato l'esercitazione organizzata dalle Truppe Alpine dell'Esercito, che ha portato sulle montagne venete 700 soldati di otto diverse nazioni e un comando Nato. «È un momento storico: è dal 23 agosto...