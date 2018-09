Gli alpini a Nikolajewka aprono il Ponte dell'amicizia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VIAGGIONIKOLAJEWKA Non son tornati/ ma son qui con noi. Questa scritta a grandi caratteri appariva sui pezzi del manufatto in acciaio realizzato a San Quirino di Pordenone dalla Cimolai il giorno della benedizione, nel dicembre scorso. Adesso, il Ponte degli Alpini per l'Amicizia, montato da penne nere volontarie specializzate, appare in tutta la sua efficienza a cavallo del fiume Valuy in quel di Livenka-Nikolajewka: 12 metri di lunghezza, sei di larghezza, alto quattro metri. Lo aveva richiesto il Sindaco di quel lontano paese dove gli...