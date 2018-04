Glaxo e Unilever, il maggio caldo che attende Verona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE VERTENZEVERONA Mercoledì 2 maggio le assemblee dei lavoratori della Unilever (ex Knorr) di Sanguinetto decideranno come rispondere alle richieste della multinazionale di 42 licenziamenti. Giovedì 3 maggio si terrà lo sciopero indetto dai 250 lavoratori della Glaxo Manufacturing per protestare contro il piano di dismissione avanzato dall'azienda. È il maggio caldo che attende Verona, immediatamente dopo la Festa dei lavoratori. Due vertenze che rischiano di mettere in forse la storica presenza nel Veronese di due industrie che hanno...