Due settimane fa Erika Baldin non poteva nascondere la delusione per l'esclusione del Movimento 5 Stelle: «Non è giusto». Invece ieri la 31enne di Chioggia non riusciva a trattenere la soddisfazione per la riconferma nell'assemblea legislativa: «Sono contenta, siamo soddisfatti, è giusto così. Il nodo interpretativo della legge è stato sciolto con un risultato di buon senso. La sparizione del M5s sarebbe stata un dramma. Per questo sorrido: non solo per me, ma anche per tutto il Movimento e per i nostri cinque anni trascorsi in Consiglio». Nei corridoi di Palazzo si fa notare come sia stata accolta la tesi argomentata dai giuristi di rango governativo. «Abbiamo presentato una memoria, a cui hanno lavorato più mani», taglia corto Baldin. Questa vittoria potrebbe però contribuire a ricucire lo strappo, mostrato in tivù e sui social, in cui la consigliera uscente lamentava di essere stata abbandonata dai parlamentari. «Non tutti si sono impegnati alla stessa maniera conferma e manca un nostro radicamento territoriale. Questo problema va affrontato, perché è dura fare una campagna senza il supporto delle persone. La mia riconferma, al netto dei ricorsi, sarà un primo tassello di ricostruzione». E di asse giallorosso, ora che l'unica pentastellata sarà all'opposizione con 9 esponenti del centrosinistra. (a.pe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA