GIUSTIZIA

VENEZIA «Il contrasto alla malavita organizzata non può essere soltanto giudiziario: di fronte ad un fenomeno subdolo, che si innerva nel tessuto sociale, serve una reazione decisa dell'intera collettività, una presa di coscienza per sconfiggere lo scudo dell'omertà: perché tacere significa contribuire a far radicare le organizzazioni criminali».

Il procuratore generale di Venezia, Antonio Mura, ha scelto la vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2020 per lanciare un appello alla società civile veneta, in un momento nel quale, per la prima volta nella regione, sono arrivati a processo una serie di episodi che, secondo le forze dell'ordine, testimoniano le gravi infiltrazioni mafiose che hanno interessato il Veneto orientale, con i casalesi del boss Luciano Donadio; la provincia di Padova e l'area della Riviera del Brenta con la cosca dell'ndrangheta che fa capo ai Bolognino (già processati e condannati a Bologna); e ancora il Veronese con un altro gruppo affiliato all'ndrangheta

La cerimonia di apertura del nuovo anno giudiziario è fissata per questa mattina, nel palazzo della Corte d'appello di Venezia, ma Mura e la presidente della Corte, Ines Marini, hanno voluto incontrare la stampa per fare il punto sullo stato della giustizia veneta, anticipando alcuni dei dati che saranno illustrati pubblicamente ad avvocati, operatori della giustizia, forze dell'ordine e autorità.

RIDOTTO L'ARRETRATO CIVILE

Pur ribadendo la situazione di forte crisi e difficoltà degli uffici giudiziari veneti, la presidente della Corte ha scelto di aprire l'analisi citando le note positive riscontrate nell'ultimo anno, le cui statistiche si fermano al 30 giugno del 2019. «Per la prima volta nel settore civile abbiamo invertito la tendenza, riducendo l'arretrato grazie ad un aumento dei fascicoli definiti, ma anche ad una contrazione di quelli in entrata», la spiegato Marini. Nel penale, invece, a fronte di un maggior numero di sentenze, le pendenze finali sono comunque aumentate per colpa di un picco di nuovi fascicoli iscritti: in realtà non si tratta, però, di processi nuovi, ma di fascicoli che erano rimasti in attesa di essere registrati per carenza di personale. Anche la durata media dei processi è in diminuzione: per quello civile in appello è di 911 giorni, 65 in meno rispetto a due anni fa; per quello penale è di 1076, 126 in meno rispetto a due anni fa.

«La valutazione della giustizia non deve però basarsi soltanto riguardare soltanto sulla quantità, ma soprattutto sulla qualità», ha precisato la presidente della Corte, secondo la quale il livello veneto è ottimo: le sentenze della Corte lagunare hanno trovato conferma in Cassazione nel 64,9 per cento dei casi nel settore civile e nel 79,1 per cento nel penale (a fronte di una media nazionale rispettivamente del 65,1 e 82,3 per cento); le decisioni dei tribunali della regione trovano conferma in appello nel 57,9 per cento dei casi nel civile, nel 68,6 per cento nel penale (a fronte di una media nazionale rispettivamente del 48,6 e 65,1 per cento). In calo i processi che si prescrivono prima della sentenza d'appello: il 37 per cento, contro il 50 di qualche anno fa.

FURTI E GUIDA UBRIACHI

Anche le procure hanno definito un numero di procedimenti superiori agli anni precedenti, riuscendo a ridurre un po' l'arretrato, ha aggiunto il procuratore generale, auspicando un intervento per rendere più efficiente il sistema informatico e poter aumentare il numero di fascicoli digitali, trasmessi in via telematica invece che in forma cartacea, trasportati in auto o in barca. Quanto ai reati, Mura ha spiegato che il loro numero è sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente, con furti e guida in stato di ebbrezza a farla da padroni.

Gli aspetti critici riguardano come ogni anni soprattutto gli organici, che sul fronte del personale di cancelleria scontano carenze pari al 25 per cento, con punte che sfiorano il 50 per quanto riguarda dirigenti e funzionari. Problema solo in parte tamponato grazie al personale messo a disposizione dalla Regione e da altri enti pubblici. La presidente Marini ha chiesto un intervento deciso del ministero a favore della giustizia Veneta che ha carichi di lavoro senza eguale nel resto d'Italia e dunque necessita di risorse supplementari. Il procuratore Mura ha riconosciuto, comunque, che dopo decenni di immobilismo, finalmente qualcosa si sta muovendo, come dimostrano i concorsi finalmente banditi. «Serve però un approccio sistemico per affrontare e risolvere i problemi della giustizia: la logica dell'emergenza e dei provvedimenti scollegati è destinata a non portare risultati».

Gianluca Amadori

