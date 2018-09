CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GIORNALISMOVENEZIA Aveva scoperto di essere ammalato meno di un anno fa, ma aveva scelto di continuare a lavorare. Poi un aggravamento improvviso. Si è spento martedì mattina a 57 anni, il nostro collega Vettor Maria Corsetti, giornalista iscritto all'Ordine fin dal 1981. Un volto conosciuto a Venezia, la sua città anche per la sua attività in politica: era stato a fianco di Gianni De Michelis, consigliere di quartiere, poi capogruppo consiliare, infine consigliere provinciale dal 95 al 99.Ma la sua grande passione era il giornalismo, come...