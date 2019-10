Giorgia assediata: ciarlatani, odiatori e cure miracolose

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Santoni, personaggi che propongono miscele miracolose, preparati a base di osso di seppia, no-vax che puntano il dito sulla scelta di vaccinare la bambina, insulti pesantissimi attraverso messaggi pubblici su Facebook e privati in chat. È il lato oscuro e pericoloso del web quando incontra un caso delicato come quello di Giorgia, la bimba pordenonese di quattro anni ricoverata sotto sedazione a Padova per una malattia che i medici non sono ancora riusciti a diagnosticare. Francesca, la mamma, tiene aggiornati i tanti che si...