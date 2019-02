Giorgetti va con Fdi, ma si tiene il gruppo: corsa al logo forzista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Da ieri è ufficiale: Massimo Giorgetti lascia Forza Italia per approdare a Fratelli d'Italia. Passaggio politico, ma non istituzionale, visto che il vicepresidente del Consiglio regionale continuerà a rimanere nel proprio gruppo insieme all'altra ex azzurra Elena Donazzan, liberando così il simbolo berlusconiano che ora è conteso da altri due neo-forzisti come Maurizio Conte e Marino Zorzato, in un intreccio di mini-formazioni e denominazioni simili. Ma tant'è, la leader nazionale Giorgia Meloni punta sul Veneto e così il...