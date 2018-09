Gioco d'azzardo, la protesta dei bar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZAVENEZIA Reazioni contrastanti in merito all'addizionale Irap decisa dalla Regione Veneto a carico di bar, tabaccherie e locali che ospitano le macchinette per giocare. Se il Comune di Venezia, uno dei primi a muoversi per contrastare il gioco d'azzardo, è favorevole a un aumento della tassazione («Ma anche lo Stato dovrebbe battere un colpo», dice l'assessore lagunare alla Coesione sociale, Simone Venturini), di tutt'altro parere sono i pubblici esercizi. «Come al solito - sbotta il direttore dell'Aepe di Venezia, Ernesto Pancin...