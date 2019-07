CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Gentile direttore,con un certo stupore giovedì abbiamo letto l'articolo a firma Alda Vanzan, nel quale si rileverebbe un nostro disinteresse rispetto a quanto avvenuto in sede di Governo nazionale sul tema delle autonomie. Pur di dimostrarlo, l'autore si avventura nella lettura dei nostri profili facebook, cadendo però in alcune grossolane sviste. Nel giorno in questione- l'11 luglio - il nostro consigliere Simone Scarabel, appena diffusa la notizia del mancato accordo (ore 12.42,) ha puntualmente pubblicato sulla sua pagina pubblica un...