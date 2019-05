Garofani rossi sulla bara di Gianni De Michelis

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Sulla bara, un piccola corona di garofani rossi. Intorno, a dare l'ultimo saluto a Gianni De Michelis, tanti compagni socialisti, accanto a familiari e amici.Ieri è stato il giorno della camera ardente per il politico veneziano, ex ministro, uomo di spicco della Prima Repubblica. Un addio semplice, quello voluto dalla famiglia, con il figlio Alvise e il nipote Gianni, che per oggi hanno organizzato un funerale in forma privata, nella chiesa valdese di Santa Maria Formosa.Ieri, nella camera ardente allestita nell'area monumentale...