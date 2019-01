Gara calore da 1,5 miliardi, Azienda Zero si affida ad Anac

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA COLLABORAZIONEVENEZIA Sarà l'Anac, l'Agenzia nazionale anticorruzione, a vigilare su una delle più importanti gare d'appalto messe in atto dal Veneto, la gara calore per la gestione energetica e tecnologica degli impianti delle Aziende sanitarie, che ha un impatto economico di 1,5 miliardi di euro. Gara prevista tra gli adempimenti amministrativi in capo ad Azienda Zero.In una nota diffusa ieri da Azienda Zero si sottolinea che era stato lo stesso governatore Luca Zaia ad indicare il coinvolgimento dell'Anac per garantire la massima...