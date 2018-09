Fusioni tra Comuni, boom di richieste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE AUDIZIONIVENEZIA In poco meno di un quarto di secolo, in Veneto sono state approvate nove leggi regionali per altrettante fusioni di Comuni: da Porto Viro nel 1994 a Borgo Veneto nel 2018. Una possibilità che comincia a piacere, se è vero che ieri la commissione Affari Istituzionali ha esaminato in un colpo solo ben sette nuove proposte, ospitando le audizioni dei sindaci e degli altri soggetti istituzionali interessati. Si tratta del passaggio preliminare alla formulazione del giudizio di meritevolezza da parte dell'assemblea...