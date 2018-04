Fusione nucleare, Marghera esclusa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONEMESTRE Ha vinto Frascati com'era previsto, Porto Marghera è fuori, terz'ultima su nove candidate. L'area industriale veneziana ha perso un'occasione d'oro per muovere 2 miliardi di euro, ovvero il ritorno dell'investimento di 500 milioni per realizzare la Divertor Tokamak Test facility (Dtt), il Centro di eccellenza internazionale per la ricerca sulla fusione nucleare, quella che alimenta il Sole e le altre stelle e potrebbe diventare l'energia del futuro, pulita, sicura, rinnovabile, inesauribile e libera da CO2. Una struttura...