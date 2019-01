Fusione di Comuni, via libera a tre enti Montagnoli: «Servono paletti e norme»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VOTAZIONEVENEZIA Via libera a tre fusioni di Comuni nelle province di Belluno, Treviso e Vicenza. Visti i risultati del referendum celebrato giusto un mese fa, ieri il Consiglio regionale ha approvato i progetti di legge relativi alle nuove realtà per cui si era espressa a favore la maggioranza dei votanti. Semaforo verde dunque per Borgo Valbelluna (formato da Mel, Lentiai e Trichiana), per Pieve del Grappa (composto da Crespano e Paderno) e per Valbrenta (coinvolti Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario e Campolongo sul Brenta, ma non...