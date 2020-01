VENEZIA Ennesima riunione interlocutoria, ieri a Padova, tra le forze del centrosinistra (assenti come preannunciato Italia Viva, Azione, +Europa, Psi) in vista delle elezioni regionali di primavera. Ed ennesima fumata nera: ancora non si è capito come sarà scelto il candidato governatore da contrapporre al leghista Luca Zaia, se con un'intesa politica come auspica un pezzo del Pd e il movimento Vcv, cioè Il Veneto che vogliamo (e questa scelta faciliterebbe la candidatura del vicesindaco arancione Arturo Lorenzoni) o se con le primarie come vorrebbe l'altro pezzo del Pd. Si comincia invece a delineare il numero di liste della coalizione: presenteranno una lista autonoma il Partito Democratico, Europa Verde, Il Veneto che vogliamo (al cui interno ci saranno esponenti di Articolo Uno LeU e della Sinistra Italiana), mentre non è chiaro cosa farà Italia in Comune della consigliera regionale Patrizia Bartelle.

A palazzo Ferro Fini, intanto, il capogruppo del Pd Stefano Fracasso si è fatto immortalare nelle vesti di pianista durante la votazione della legge sul Veneto orientale: votava per sé e per la collega dem Orietta Salemi. «Era uscita un attimo dall'aula per prendere delle carte, non era assente». In passato altri pianisti: l'assessore esterno leghista Elisa De Berti (per il presidente Roberto Ciambetti), i consiglieri Stefano Casali del Cdv (per Andrea Bassi) e il dem Claudio Sinigaglia. (Al.Va.)

