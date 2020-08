FRONTE DEL PORTO

VENEZIA Non ci sono solamente i No grandi navi, che con i loro striscioni, salvagenti, fischietti e fumogeni hanno portato alla ribalta mondiale il tema dell'incompatibilità delle moderne crociere (navi lunghe oltre 300 metri) con il passaggio in laguna di Venezia e in particolare in bacino di San Marco. Ieri sono stati i lavoratori del settore a far sentire la propria voce, a far vedere che dietro il mondo delle crociere ci sono circa 4mila famiglie e quasi 5 mila addetti residenti nel territorio: rimorchiatori, ormeggiatori, servizi a terra e in acqua, terminalisti, agenzie marittime, portabagagli, imprese di pulizia, agenzie turistiche e molti altri ancora. E poi l'indotto: taxi e noleggi con conducente di terra e di acqua, motoscafi granturismo, gondolieri, albergatori. Persino i tabaccai e i negozianti stanno soffrendo la mancanza delle crociere, che da Ferragosto sono riprese ma hanno per il momento scelto altri porti di partenza per i loro tour in Adriatico e Mediterraneo: Trieste e Ravenna.

POLITICA NAZIONALE ASSENTE

Ce l'hanno con la politica, che dal marzo 2012 (ai tempi del decreto Clini-Passera che prescriveva che prima o poi le navi non sarebbero più passate per San Marco) non fa che tergiversare, probabilmente per lasciare la patata bollente a chi verrà dopo.

«La crocieristica è un'industria fondamentale del nostro territorio, un porto quello di Venezia che non è semplice porto di transito ma porto di imbarco e sbarco che quindi coinvolge un'ampia ed articolata filiera economica con un valore che si attesta su oltre 400 milioni di euro tra spesa diretta ed indotto. Un porto quello di Venezia, considerato il migliore del Mediterraneo e tra i migliori al mondo ma nonostante ciò del tutto ignorato dalla politica che dal 2012 segue unicamente la perdurante campagna mediatica denigratoria supportata da sponsor più o meno famosi che nulla sanno della realtà del nostro lavoro per mancanza di conoscenza dell'importanza economica e sociale che il porto riveste per il territorio».

Al momento, a Venezia non ci sono crociere e la maggior parte degli addetti è in cassa integrazione, lavora a regime ridotto o, come nel caso degli stagionali, non ha nessun ammortizzatore sociale ed è costretto a rivolgersi ai genitori per mangiare.

BASTA CON LE SCUSE

Gli stessi attacchi contro la politica gli ha lanciati il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che della soluzione del problema delle crociere aveva fatto un cavallo di battaglia nella campagna elettorale 2015. Lui aveva garantito che il problema si sarebbe risolto facendo passare le navi per il canale dei Petroli, portandole a Marghera (le più grandi) o a Venezia, attraverso il canale Vittorio Emanuele, che oggi è interrato.

«Abbiamo bisogno di trovare un Governo che decida subito - ha detto - c'è una città intera in ballo. Le scuse sono finite, la gente non sa più come dar da mangiare ai propri figli, siamo qui per manifestare la vicinanza della città a chi vive di porto. Ci hanno espropriato del diritto di decidere sulle nostre acque, è tutto in mano al Governo: dagli scavi che continuano a rinviare al Mose. I mandanti sono a Roma, ma i traditori sono a Venezia».

URGENZA: NON PERDERE LE NAVI

In mezzo alla folla c'era anche il sottosegretario al Mef e avversario di Brugnaro alle elezioni del 20 settembre, Pier Paolo Baretta. Parte della sinistra ha preso le distanze da lui perché non è per l'estromissione totale delle crociere da Venezia.

«La coalizione che mi sostiene - dice Baretta - sa che Venezia non può perdere la crocieristica e una risorsa importante come il porto. Quest'anno a causa del virus le compagnie han deciso di andarsene e dobbiamo trovare una soluzione perché tornino. La soluzione immediata è attrezzare gli scali che possono accoglierle riducendo il passaggio in bacino di San Marco, e questo può essere fatto a San Leonardo, a Fusina e Marghera. L'urgenza è non perdere le navi adesso, altrimenti poi sarà difficile farle tornare».

Michele Fullin

