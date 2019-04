Freddo e neve, chiusi i passi dolomitici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MALTEMPOBELLUNO Due automobilisti salvati dai vigili del fuoco sul Fedaia. Un altro rimasto in bilico su un tornante del San Pellegrino. Salto indietro di due pagine del calendario, ieri, per la provincia di Belluno, ripiombata per temperature e neve alla fine del mese di febbraio. Ma il maltempo e i disagi hanno interessato anche il resto del Nordest.Tutto imbiancato sopra gli 800 metri. A farne le spese soprattutto gli automobilisti più diligenti. Quelli che hanno scelto di dismettere le gomme invernali non appena è decaduto l'obbligo....