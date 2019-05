Frana di Alpago, la rabbia degli abitanti: «Abbandonati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EMERGENZAALPAGO Il bel tempo ha dato una tregua ieri a Schiucaz, paesino di 15 abitazioni in comune da Alpago, minacciato dalla frana di 6mila metri quadrati. L'abitato è stato evacuato domenica e ormai tutti sanno che quel mostro di roccia e fango dovrà venire giù. Per questo, ormai rassegnati i 17 sfollati si augurano che questo possa accadere quanto prima, per poi iniziare la ricostruzione delle case (10 abitazioni potrebbero essere interessate dalla colata). Aiuterà a accelerare la frana, che si muove comunque rapidamente (50...