VENEZIA La data delle elezioni regionali ancora non c'è, ma Forza Italia ha già pronti i candidati. Michele Zuin, coordinatore veneto degli azzurri, ha deciso di cominciare subito la campagna elettorale e di far muovere immediatamente quelli che saranno in pista. La scelta non è stata improvvisata: «A partire da dicembre - dice Zuin - ho fatto tre incontri con ciascuna provincia, ci siamo confrontati con i singoli coordinatori provinciali, i parlamentari, i consiglieri regionali di competenza. E abbiamo concordato i nomi dei candidati. Le liste non sono chiuse, ma una buona parte delle candidature è decisa, significa che gli interessati possono già iniziare a fare attività sui territori».

La scelta di Zuin ha un senso: aspettare l'avvio ufficiale della campagna elettorale con la presentazione delle liste sarebbe tardivo, le attività vanno messe in campo subito. «Le nostre saranno liste principalmente di amministratori - spiega il coordinatore regionale di Forza Italia - E quindi sindaci, assessori, consiglieri comunali, ex presidenti di Provincia, ma anche coordinatori del partito. Tutta gente che può prendere voti, abituata a far scrivere il proprio nome sulla scheda». Zuin dice che non è una scelta prematura, anche se ancora non si sa come sarà composta la coalizione: «Io mi attengo ai tavoli nazionali. E ai tavoli nazionali risulta che il centrodestra si presenterà unito in tutte le Regioni chiamate al voto e che in Veneto il candidato governatore sarà Luca Zaia».

I NOMI

Quanto ai primi candidati, manca Belluno perché gli azzurri hanno deciso di aspettare l'esito delle elezioni provinciali. Ecco i nomi. Padova: Loredana Borghesan, sindaco di Montagnana; Maurizio Conte, consigliere regionale; Mirko Patron, sindaco di Campodarsego; Elisa Venturini, consigliera comunale di Casalserugo e vicepresidente Anci Veneto. Rovigo: Luigi Viaro, sindaco di Lendinara; Laila Marangoni, consigliera comunale di Taglio di Po. Treviso: Emanuele Crosato, consigliere comunale di Cessalto; Davide Acampora, consigliere comunale di Treviso; Gaia Maschio, assessore di Conegliano; Elisa De Zan, vicesindaco di Gaiarine. Venezia: Michele Celeghin, coordinatore provinciale di FI ed ex sindaco di Noale; Otello Bergamo, assessore di Jesolo; Beniamino Boscolo, consigliere comunale di Chioggia; Massimo Calzavara, assessore ed ex sindaco di Pianiga; Andrea Martellato, sindaco di Fiesso D'Artico; Maria Giovanna Boldrin, capogruppo di Mirano; Sara Furlanetto, presidente casa riposo Francescon di Portogruaro; Mafalda Ziroldo, capogruppo di San Michele al Tagliamento. Verona: Claudio Melotti, coordinatore provinciale di Verona e sindaco di Bosco Chiesanuova; Antonio Pastorello, sindaco di Roveredo di Guà, ex presidente della Provincia; Fausto Sachetto, ex sindaco di Valeggio; Anna Leso, consigliera comunale di Verona. Vicenza: Pierpaolo Longo, avvocato; Veronica Rigoni, coordinamento provinciale giovani.

Al.Va.

