FORMAZIONEVENEZIA Le migliori giovani menti dell'informatica italiana saranno a San Servolo dal 29 luglio al 2 agosto. Il merito è dell'ateneo veneziano Ca' Foscari, che ha scelto di organizzare la seconda scuola estiva di algoritmi avanzati. Un modo, questo, per stimolare i giovani studiosi a dare il meglio di sé in una delle discipline che maggiormente impatta sulla nostra vita quotidiana. L'informatica è infatti una delle scienze che più sta cambiando la vita di tutti i giorni e dall'avvento di internet in poi le evoluzioni tecnologiche...