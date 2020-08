LA LEGA

VENEZIA All'inizio dell'anno Marco Dolfin dichiarava che «la Lega di Chioggia ha bisogno di un suo rappresentante in seno al Consiglio regionale». L'occasione sembrava arrivata, per quanto in zona Cesarini: con le dimissioni di Gianluca Forcolin per il caso del bonus Covid, il primo dei non eletti in provincia di Venezia era proprio il capogruppo leghista nel municipio clodiense, pronto nel caso a subentrargli per questo scampolo di legislatura. Ma dopo quattro surroghe andate in porto nel corso del quinquennio, non ce ne sarà una quinta, poiché mancano i tempi tecnici per riconvocare un'assemblea legislativa ormai scaduta.

SPIRITO DI SQUADRA

Conferma lo stesso Dolfin, dipendente di Actv, al terzo mandato a Chioggia: «Non sono stato contattato da Palazzo Ferro Fini e dunque non mi sono posto più di tanto il problema. Per un mese, o poco più, sarebbe stata una farsa. Fermo restando che stiamo parlando di un'istituzione a cui va dato tutto il valore che merita, per cui se ci fosse stata la chiamata, magari avrei potuto fare come quei giocatori che entrano in campo al 93', per prendere un po' di tempo e per spirito di squadra...». A quanto pare, ad ogni modo, il problema non si porrà: sino alla fine dell'estate lo scranno di Forcolin rimarrà vuoto in un'aula comunque deserta e il Consiglio regionale non verserà lo stipendio né a lui né ad altri.

AMICIZIA

Come già nel 2015, quand'era arrivato terzo fra i leghisti del suo collegio con 855 preferenze, Dolfin potrebbe però riprovarci il 20 e 21 settembre. «Spero di essere in lista spiega perché ho firmato l'accettazione della candidatura sia con la Lega che con Zaia Presidente ed ero all'incontro con il governatore al K3 lunedì scorso. Ma questa mia disponibilità è precedente al caso Forcolin. Gianluca è un caro amico, ci unisce un legame trentennale: abbiamo fatto il servizio militare insieme e poi ci siamo ritrovato in politica, tanto che ho trovato in lui molte risposte alle problematiche del mio territorio. Mi dispiace per quello che gli è accaduto, ma purtroppo non sono io che decido... Ecco, forse è anche meglio che non ci sia la surroga: mi piacerebbe fare un'esperienza in Regione, ma non grazie alle disgrazie altrui».

Angela Pederiva

