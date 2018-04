Fondi ed energia, pari fra Regione e Governo alla Consulta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PARTITA GIUDIZIARIAVENEZIA Finisce con il risultato di 1 a 1 l'ultima partita fra Regione e Governo davanti alla Corte Costituzionale. Ieri pomeriggio Palazzo Balbi ha annunciato l'accoglimento del proprio ricorso contro la legge statale di Bilancio 2017, per due aspetti riguardanti la gestione dei fondi su strutture scolastiche e rievocazioni storiche. Ma nella stessa giornata la Consulta ha anche dichiarato parzialmente illegittimo il Collegato alla legge veneta di Stabilità, sempre per il 2017, in materia di energia.VENEZIA CONTRO...