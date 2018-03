Fiumi e cave, cadono i pezzi della maxi-legge

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAVENEZIA Cadono i primi pezzi del Collegato alla legge di Stabilità 2017, il contestato maxi-testo da 113 articoli che alla fine del 2016 aveva impegnato per settimane il consiglio regionale. Con una sentenza depositata ieri, la Consulta ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale di quattro delle cinque disposizioni finora esaminate, in attesa di analizzare tutte quelle che erano state impugnate dal Governo. Per il momento si tratta di norme in materia di paesaggio, sicurezza idraulica e cave.LA TUTELA E GLI ALVEIInnanzi...