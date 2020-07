IL PROCESSO

VENEZIA L'allora colonnello della Guardia di Finanza, il trevigiano Vincenzo Corrado, non ha promosso alcun accordo illecito finalizzato ad ammorbidire le verifiche fiscali. La difesa si è battuta per quattro ore, ieri mattina in Tribunale, per chiedere l'assoluzione dell'ex ufficiale da tutte le accuse relative ad episodi avvenuti tra il 2015 e il 2018.

L'avvocato Fabio Crea ha ammesso che il suo assistito si dava un gran daffare, tra cene e contatti con imprenditori, vantando le sue molte conoscenze e le possibilità di intervento, ma non avrebbe fatto nulla di illegittimo; tantomeno avrebbe preteso compensi per aggiustare le contestazioni del Fisco. Riferendosi ad una delle vicende finite sotto accusa, quella relativa a Cattolica assicurazioni di Verona, ha spiegato che Corrado e l'ex giudice tributario Cesare Rindone (arrestato nel 2017 e uscito dall'inchiesta con il patteggiamenti di 11 mesi e 10 giorni per traffico di influenze illecite) hanno recitato una sorta di commedia all'italiana: «Come Totò e Peppino», ha azzardato il paragone, spiegando che l'unica cosa che interessava loro era cercare di far assumere un ex finanziere che aveva bisogno di lavorare. «Gli stessi uomini di Cattolica dissero a Corrado di non intervenire e lui non fece nulla, se non fornire loro un'informazione in maniera del tutto lecita».

LE ACCUSE

Lo scorso giugno il pm Stefano Ancilotto ha chiesto per l'ex colonnello trevigiano sette anni di reclusione per corruzione, traffico illecito di influenze, collusione militare, truffa e rivelazione di segreto d'ufficio. Tutte accuse insussistenti, ha replicato la difesa, depositando una memoria di ben duecento pagine nella quale ha riletto numerose intercettazioni ambientali e telefoniche in chiave difensiva, per cercare di convincere il Tribunale che anche il Rolex di cui Corrado fu destinatario, fu semplicemente un segno di riconoscenza di Cattolica assicurazioni perché la verifica si concluse in maniera positiva, anche se tutto si svolse in maniera regolare, senza alcun intervento illecito.

Tutto sarebbe stato improntato alla massima «correttezza e regolarità» anche in relazione al caso della Baggio trasporti di Marghera: il colonnello si sarebbe limitato a presentare all'imprenditore la commercialista trevigiana Tiziana Mesirca, la quale ha poi svolto al meglio la sua attività professionale riuscendo a far ridurre le contestazioni fiscali. «Nessuna mediazione illecita da parte di Corrado - ha assicurato il legale - Lo stesso Paolo Baggio e il suo più stretto collaboratore, Paolo Tagnin, nei colloqui intercettati fanno riferimento alle capacità professionali della dottoressa Mesirca»,

IL ROLEX

Il legale ha spiegato anche perché Corrado trattenne per sè un Rolex che i vertici di Cattolica assicurazioni gli avevano dato affinché lo consegnasse al dirigente dell'Agenzia delle entrate, Christian David: «L'ha tenuto perché sapeva che David non lo avrebbe mai accettato».

Assoluzione richiesta anche per il reato di truffa per essersi assentato senza giustificazione dal lavoro in alcune occasioni, modificando poi il foglio presenze. «Non voleva frodare la pubblica amministrazione, in altre occasioni aveva lavorato molte ore in più».

La sentenza è prevista per il prossimo 21 luglio.

Gianluca Amadori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA