Firmato il contratto per 600 forestali previste nuove squadre di intervento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ACCORDOVENEZIA È veneto il primo contratto integrativo regionale stipulato in Italia per il settore forestale. A firmarlo ieri a Palazzo Balbi, sede della giunta regionale, sono state le sigle sindacali del comparto e l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani. I lavoratori coinvolti sono 600.I CONTENUTIL'intesa prevede aumenti retributivi in linea con i parametri della contrattazione nazionale, pari al 5% calcolato sulla media delle retribuzioni. Inoltre viene definita in maniera innovativa la figura dell'impiegato forestale, dando...