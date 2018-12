Finisce in carcere anche la moglie del broker Gaiatto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRIESTE Atteggiamento ostile, shopping on line con carte di credito bulgare e conversazioni in chat con un'amica. Eppure il gip era stato chiaro: nessun contatto, nemmeno mail o messaggi telefonici, con persone diverse da chi abita con lei in via Bassa di Portovecchio a Portogruaro. Najima Romani, la 31enne lignanese compagna e coindagata del trader Fabio Gaiatto nella mega truffa della Venice Investment Group, non ha rispettato le regole. Ieri sera le sono stati revocati i domiciliari ed è stata accompagnata nel carcere di Trieste. Passerà...