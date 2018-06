Fincantieri vara la Costa Venezia per la Cina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CANTIERISTICAMONFALCONE Costa Venezia navigherà tra un anno nelle acque della Cina per lanciare il turismo delle crociere anche nella seconda potenza industriale del mondo dove la classe media a caccia di nuove emozioni conta ormai centinaia di milioni di persone. Ieri a Monfalcone (Gorizia) il varo tecnico dell'ultimo gioiello realizzato dalal Fibncantieri per conto del colosso Carnival. La Costa Venezia è la prima nave progettata e costruita appositamente per il mercato cinese ed entrerà in servizio a marzo 2019, una volta completati gli...