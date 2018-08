CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FINANZIAMENTIPADOVA Settantotto milioni e 900 mila euro, su 740,3 sganciati dall'Unione Europea in quattro anni, per finanziare i progetti delle università del Veneto. A fare il conto di quanto incassato dagli atenei della regione è l'Aster, il consorzio dell'Emilia-Romagna per l'innovazione e il trasferimento tecnologico al servizio delle imprese, delle università e del territorio, che ha stilato una classifica degli atenei italiani finanziati dall'Unione Europea dal 2014 ad oggi nel programma Horizon 2020. E il Veneto, che alla corsa ai...