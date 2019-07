«Finalmente un atto di coraggio, in piazza Mazzini bottiglie per terra»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Ben venga questo provvedimento, mi auguro però che le sanzioni vengano attuate per davvero». Di fronte al giro di vite contro il consumo di alcolici nelle zone pubbliche, il sindaco Valerio Zoggia incassa un consenso perfino dai banchi dell'opposizione. E in particolare da Venerino Santin, albergatore e consigliere della Lega da anni impegnato in una crociata contro quella che lui stesso definisce come la cattiva movida. E per questo non può che accogliere con favore la scelta del sindaco di vietare l'alcol nelle piazze e nella spiaggia...