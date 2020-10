IL CASO

VENEZIA Fiere, grandi manovre all'ombra del Covid. Ieg (Rimini-Vicenza) ha firmato un'intesa non vincolante per arrivare nel maggio dell'anno prossimo alla fusione con Bologna e diventare il primo operatore italiano. Operazione che potrebbe avere un'altra sponda veneta, cioè Fieraverona. Che ha anche un'alternativa al polo dell'Emilia Romagna, la fiera di Milano.

Verona entro fine anno deve portare a casa un aumento di capitale da 30 milioni. Ma la crisi pandemica ha tagliato i valori anche delle fiere, colpite duro dal lockdown. Si tratta quindi per abbassare l'impegno dei soci con Fondazione Cariverona secondo azionista dopo il Comune col 24,078%. Nella compagine anche Camera Commercio Verona (quasi 13%), Banco Bpm e Cattolcia (7%), Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario (ex Veneto agricoltura, 5,379%). Sul piano operativo, la società presieduta da Maurizio Danese ha confermato in presenza (contingentata) ma anche in diretta streaming il grande d'appuntamento d'autunno, la Fieracavalli, in calendario dal 5 all'8 novembre e dal 13 al 16 novembre. Un grande rilancio per la spa che nel 2019 aveva segnato un fatturato record di 92,8 milioni per 1,176 milioni di visitatori. Veronafiere era il primo organizzatore diretto di manifestazioni in Italia, secondo per fatturato. Ma con la crisi e il consolidamento in atto non bastano. Secondo molti osservatori, Verona deve trovare un partner nel prossimo futuro e l'eventuale acquisizione di Padova non basterebbe. Si potrebbe valutare un'alleanza con Milano (che rimarrebbe comunque in maggioranza, col rischio dunque di fare la fine di Vicenza in Ieg) o mettersi in futuro al tavolo emiliano per diventare il terzo socio alla pari più o meno con Bologna e con Rimini.

NOZZE

Le nozze tra Ieg e Bologna per ora non scaldano il titolo che ieri ha perso l'1,32% in Borsa (- 40% da inizio anno) in controtendenza rispetto a Piazza Affari. L'accordo fissa il rapporto di concambio alla pari ma non sono stati forniti altri dettagli. «L'intesa - sottolinea Equita - insieme al supporto del management delle due società rappresenta un passo avanti importante nella trattativa» pert arrivare a una fusione «molto valida dal punto di vista industriale». Ma all'orizzonte restano i dubbi sulla tenuta del mercato a causa del Covid. Nel frattempo si continua l'attività e a Vicenza è partita Abilmente, il salone delle idee creative che chiuderà i battenti il 18 ottobre con Cucito su di te. Anche questo appuntamento in presenza.

Maurizio Crema

