(...) L'agenzia Adnkronos ha interpellato alcuni degli uomini chiamati a Verona per proporre «riflessioni inedite sulla bellezza». Avati chiama in causa i promotori, cioè l'associazione culturale Idem: «Sono stato invitato a parlare del mio rapporto con la bellezza e sono andato. Ma non è che ho guardato il sesso dei partecipanti. Se hanno mancato su questo fronte, sarà una responsabilità loro, non certo mia. Io questo tipo di preoccupazione la trovo molto spesso un po' pretestuosa, perché con tutti i problemi che abbiamo ci stiamo a preoccupare se ci sono più uomini o più donne ad un festival». Mogol, che all'anagrafe è Giulio Rapetti, è in linea: «Non sono d'accordo con le polemiche che si sono scatenate. Si deve ragionare in base ai valori espressi dalla manifestazione, in cui credo si parli di bellezza in senso generale, non penso fosse obbligatorio metterci una donna, non è il criterio di scelta giusto in questa occasione. Allora se fossero state tutte donne si sarebbe parlato di scelta femminista? Non credo».

LA CAUTELA

Massimo Cacciari invita invece alla cautela: «Ormai il politicamente corretto imperante consiglia in ogni occasione di bilanciare, ed è anche giusto. Qualunque sia l'argomento, dagli elefanti alla politica, dall'arte alla filosofia, bisogna essere prudenti. In tutti i paesi del mondo, bisogna bilanciare la presenza fra uomini e donne. Può darsi che ci sia stata una leggerezza da questo punto di vista da parte dell'organizzazione, succede». Vittorio Sgarbi addirittura fa un passo indietro: «Molto volentieri rinuncio, credo che abbiano ragione. Non credo che gli organizzatori siano colpevoli, ma siccome hanno fatto una lista, come era capitato anche ai tempi di Pannella, in cui poi ci mettono sui giornali come se fossimo colpevoli di essere andati, io rinuncio perché fortunatamente posso essere sostituito da mia sorella Elisabetta».

LA MINORENNE

Caso chiuso? Non certo per l'artista Taylor: «Un sostenitore del mio lavoro mi ha appena avvisata che un festival a Verona, in Italia, sta usando illegalmente molte delle mie immagini per i manifesti e il sito web. È anche controverso: è un festival su eros e bellezza e sta usando la mia immagine Ragazza con un abito d'api, una minorenne. E la maggior parte dei relatori al festival sono maschi...». Gli organizzatori hanno così dovuto fare marcia indietro: «Siamo dispiaciuti di dover modificare l'immagine del Festival a causa di un'incomprensione sull'utilizzo di quella che ci ha accompagnati per lungo tempo». Ma a leggere i commenti furiosi dei lettori (e soprattutto delle lettrici), le scuse non state ritenute molto apprezzate.

Angela Pederiva

