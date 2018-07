Festini in carcere, si riapre il giallo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Troppi misteri. Si riapre il giallo del colpo di pistola che il 1° novembre 2016 ha ridotto in fin di vita Maria Teresa Trovato Mazza, detta Sissy, ventottenne agente di polizia penitenziaria di origini calabresi - ma ormai da anni residente a Mestre - che da allora si trova in uno stato di coma vegetativo all'ospedale di Bergamo, a causa del proiettile che le ha attraversato la testa in un'ascensore dell'ospedale Civile di Venezia.A dar corpo alle speranze dei famigliari, che da mesi si battono perché il caso non venga...