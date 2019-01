CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Federica Silvoni, dirigente scolastico degli istituti comprensivi di Albignasego e Montegrotto nel Padovano: in totale 3.600 alunni e 500 dipendenti.Le telecamere nelle scuole dell'infanzia sono utili?«Se vogliono metterle facciano pure, ma il problema è più complesso. Partendo dal presupposto che i bimbi non si toccano».Quindi che fare?«Intervenire prima che succedano abusi. L'obiettivo è la formazione del personale e saper cogliere quando un educatore è in difficoltà».Se è in crisi come si interviene?«Se una maestra è cattiva va...