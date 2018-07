Febbre del Nilo, i malati salgono a 12

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀVENEZIA Dodici casi di febbre del Nilo registrati in Veneto dall'inizio dell'estate. Ai dieci conteggiati ieri mattina dalle autorità sanitarie, se ne sono sommati altri due nel pomeriggio, aggiungendo così anche la provincia di Treviso a quelle di Padova, Rovigo e Venezia nella lista delle aree interessate dalle infezioni del virus West Nile. «Ma non c'è allarme», ha ribadito l'assessore regionale Luca Coletto, precisando comunque che è attivo il piano di contrasto alla diffusione delle zanzare-vettore.GLI EPISODIGli ultimi in...