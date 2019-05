Farmacie, nuove regole su turni e vendite di notte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN AULAVENEZIA Le farmacie del Veneto entrano a pieno titolo nell'èra delle liberalizzazioni avviata dal governo Monti. Sono passati sette anni dal decreto che schiuse la porta alle aperture 7 giorni su 7, così nel recepirlo il Consiglio regionale è andato oltre, ampliando pure le possibilità di vendita notturna: non solo medicinali, ma anche «dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia». Il progetto di legge è stato approvato all'unanimità ieri pomeriggio, in una giornata di rara concordia a Palazzo Ferro Fini.IL...