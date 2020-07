PADOVA Un ruolo da protagonista per il Veneto all'interno del continente. È questo il punto di partenza del programma politico di +EuropaVeneto e Volt, insieme nella sfida alle elezioni per le regionali, presentato ieri mattina a Padova. A illustrarne i dettagli il segretario nazionale Benedetto Dalla Vedova e il candidato per la presidenza della Regione Arturo Lorenzoni del Veneto che Vogliamo. Con realismo hanno sottolineato che la sfida contro Zaia difficilmente potrà essere vinta, ma che comunque anche le minoranze potranno avere un ruolo determinante. «La nostra regione - hanno osservato entrambi - ha bisogno di un'opposizione coraggiosa e moderna, di un progetto politico che apra all'innovazione, alla solidarietà e alla cultura senza frontiere». E il leader nazionale degli europeisti ha inoltre precisato: «Pensiamo che anche in Veneto si debba sfidare la corrente. Zaia e la Lega devono costringere il governo a chiedere il Mes, per destinare gli investimenti agli ospedali, alla sanità e alla riapertura delle scuole, con prestiti a tasso zero». E Lorenzoni ha aggiunto: «Noi non siamo per un Veneto chiuso, impaurito. Per questo, anche se non vinceremo faremo un governo ombra, staremo con il fiato sul collo degli assessori, perché il Veneto non deve più galleggiare, ma essere protagonista».

Nicoletta Cozza

