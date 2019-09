Facebook rimuove anche la Donazzan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Facebook mi ha comunicato di aver rimosso un mio post, perché colpevole di violare gli standard previsti in materia di violenza e sua prevenzione. Ero convinta che il post in questione fosse legato alla svastica insanguinata che il Coordinamento Studenti Medi di Padova aveva diffuso nei social: invece no, era un semplicissimo commento sulla mia partecipazione al convegno organizzato da Casapound a Roncà (Verona) lo scorso sabato 7 settembre, a cui avevo aggiunto alcune foto scattate in loco». Lo afferma Elena Donazzan, Responsabile...