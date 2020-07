IL CASO

MESTRE Lo scorso inverno era letteralmente sparito un chilometro e mezzo di cavi di rame, valore di mercato 60mila euro, e il furto aveva messo fuori uso l'impianto di messa a terra della Slim Fusina Rolling, azienda (ex Alcoa) che produce laminati in alluminio prevalentemente per l'industria navale, militare e dell'edilizia.

NUOVI EPISODI

Non si trattava di uno dei tanti episodi di furto di oro rosso che negli anni ha depredato aziende e linee ferroviarie e tramviarie. Nei giorni scorsi infatti i furti sono ripresi, con cadenza pressoché quotidiana, stando alla direzione aziendale: sono spariti altri 30 metri di cavi di rame e questo ha fatto andare di nuovo in blocco l'impianto. E ora l'azienda annuncia una denuncia-querela contro ignoti a seguito di «odiosi e preoccupanti episodi di danneggiamento ai beni aziendali e sabotaggio alle attività industriali».

Non semplici furti dunque. L'azienda esclude che a mettere le mani sul rame siano stati ladri venuti da fuori e punta il dito direttamente su episodi di sabotaggio interno. E per questo è uscita allo scoperto denunciando una situazione che rischia di minare le fondamenta di un'azienda storica di Porto Marghera che, con la globalizzazione che ha portato all'estero gran parte della produzione nazionale di acciaio - Ilva docet - si trova ora ad attraversare una grave crisi interna. I danneggiamenti, si legge in una nota dell'azienda, oltre ad aver provocato pesanti danni economici hanno provocato rallentamenti e il blocco degli impianti, che scontano inoltre in questo periodo una pesante congiuntura negativa legata all'emergenza Covid che ha dimezzato la produzione.

SITUAZIONE ESPLOSIVA

Una situazione esplosiva, spiega l'ingegner Fabio Mazzenga, docente universitario con una lunga esperienza nella gestione di impianti siderurgici, chiamato da alcune settimane alla direzione del personale di Slim Rolling Fusina. La stessa direzione sta svolgendo ora indagini interne per individuare gli autori di questi gesti, «che rischiano di mettere a repentaglio la sopravvivenza dell'azienda e la sicurezza di tutti i lavoratori».

La Slim Rolling sconta infatti anni di gestione da parte del colosso americano Alcoa che hanno portato alla cessione al fondo tedesco Quantum e all'esigenza di una profonda ristrutturazione per cercare di salvare il salvabile. L'impianto infatti, pur obsoleto, è ancora considerato efficiente, ma per renderlo competitivo la direzione intende mettere mano alla pianta organica con un riequilibrio fa addetti diretti e indiretti. Una piano contestato dai diretti interessati: la scorsa settimana i 310 lavoratori in organico avevano indetto una giornata di sciopero per protestare contro la disdetta del contratto integrativo che, a detta dei sindacati, avrebbe tagliato i salari per ottenere la liquidità necessaria per operare sui mercati. Così i lavoratori si sono appellati alla Regione e al Mise per sollecitare un piano di rilancio dell'attività. Ma anche l'azienda si auspica ora che il ministero convochi le parti per cercare un'intesa che garantisca la continuità produttiva.

INDAGINI IN CORSO

I casi di furto e sabotaggio avvenuti nei giorni scorsi a ridosso dello sciopero aprono però un altro scenario, fa intendere l'azienda. «A tal riguardo - prosegue il comunicato della Slim Rolling Fusina - la società rende noto che verranno a breve disposti tutti i più opportuni provvedimenti (nessuno escluso) finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza dello stabilimento, all'accertamento dei responsabili delle condotte di furto, danneggiamento e manomissione ed alla denuncia dei fatti ai competenti Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia».

Alberto Francesconi

