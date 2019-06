Esplosione a Schiucaz il botto e la polvere ma ancora non basta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVENTOALPAGO (BELLUNO) Un quintale di esplosivo infilato nella pancia della grande frana di Schiucaz, in comune di Alpago, è stato fatto saltare ieri alle 14.45 sotto la regia di mister Dinamite, ovvero di Danilo Coppe, l'uomo chiamato per demolire ciò che resta del ponte Morandi di Genova.Un boato assordante e poi una nuvola di polvere si è alzata sopra le quindici case disabitate ormai dal 12 maggio, ovvero da quanto si sono messi in moto seimila metri cubi di materiale. Diciassette gli sfollati, molti di loro ieri assiepati tra le...