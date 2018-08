Esodo, sette chilometri di coda. Oggi bollino giallo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL TRAFFICOVENEZIA Nel fine settimana dell'esodo, le partenze intelligenti sono servite, ma solo fino ad un certo punto. Mentre sulla rete gestita da Cav in Veneto il sabato da bollino rosso è trascorso senza gravi criticità, sulle autostrade di Autovie Venete in Friuli Venezia Giulia le code hanno raggiunto ieri pomeriggio i 7 chilometri. L'attenzione resta dunque alta, in questa domenica di livello giallo.IL BYPASSL'emergenza alla barriera di Trieste Lisert è scattata alle 15 di ieri, quando l'incolonnamento in uscita era di sette...