Esodo, code già all'alba e traffico in tilt

L'ESODOVENEZIA Primo esodo problematico a Nordest, con i vacanzieri in coda già all'alba. Un weekend da bollino rosso per chi si è messo in viaggio, tanto che ieri la viabilità tra Veneto e Friuli Venezia Giulia è andata in tilt. Le prime code si sono registrate già alle 5 per chi si dirigeva verso est, di fatto trasformando l'avvio della vacanza in una giornata di passione. I TURISTISull'A4 tra i caselli di Portogruaro e di San Giorgio di Nogaro, in direzione di Trieste, si sono formati 14 chilometri di veicoli, tra turisti che tornavano...