«Escursioni improvvisate con i tempi veloci dei social»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Negli ultimi dieci anni la montagna risente dei tempi social: passeggiate veloci fino alle cime per fare una foto. Questo è un forte fattore di rischio: perché la montagna ha i suoi tempi che sono lunghi e lenti». Il bellunese Fabio Bristot, 51 anni, è delegato nazionale del Soccorso alpino ed ha maturato un'esperienza decennale tra le Dolomiti.Sono aumentati gli incidenti in montagna?«Quest'anno, specie nel mese di agosto, c'è stato un incremento del 10% - spiega Bristot - poi quando si hanno molti morti in pochi giorni, come è...