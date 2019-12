CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Era, per Antonio Scurati, l'occasione giusta «per difendere Venezia». E lui, scrittore, vincitore del Premio Strega 2019 con il suo M. Il figlio del secolo, si era anche speso in prima persona. Con la scrittura e partecipando al più importante dei dibattiti del fonte del Sì alla separazione, in un teatro Goldoni traboccante.Abbiamo assistito al referendum con il numero di votanti più basso di sempre.«Oggettivamente la partecipazione è stata bassa, al di sotto delle speranze dei promotori del Sì anche in centro storico e va ascritta a...