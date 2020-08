Enrico Cappelletti è l'aspirante presidente del Movimento 5 Stelle. Con questa formazione, che partecipa per la terza volta alle Regionali e nel 2015 ha eletto cinque consiglieri, il 52enne è stato senatore dal 2013 al 2018, quand'è stato componente della commissione Giustizia. Poi la scelta di tornare in Veneto e candidarsi alle primarie: «Dobbiamo progettare i prossimi 20 anni per il Veneto e, per fare questo, dobbiamo guardare a non ricommettere gli errori che hanno segnato l'amministrazione di questa Regione, amministrata da 20 anni dalle stesse persone». Originario di Padova e residente nel Trevigiano, laurea in Scienze Politiche a Padova e specializzazione a Oxford, imprenditore nel settore della sostenibilità ambientale, Cappelletti è stato scelto dalla base pentastellata e ora è pronto per la sfida. «Una campagna che sarà di certo aspra e difficile mette in conto in cui tuttavia metteremo tutto il nostro cuore e la nostra passione per realizzare quello che è da tempo il nostro sogno: trasformare il Veneto in una Regione all'avanguardia dello sviluppo sostenibile, della tutela dell'ambiente, che ponga al centro il tema del lavoro, della legalità e della salute dei cittadini». (a.pe.)

