Ennesimo tuffo da Rialto

Tuffo notturno di Ferragosto dal ponte di Rialto, con un body color rosa, alla Playboy. Stavolta è stato un australiano di circa trent'anni a lanciarsi verso la mezzanotte di mercoledì e farsi riprendere da alcuni passanti, facendosi pure male, e tutto per una scommessa. «Lo abbiamo visto spogliarsi sul ponte e abbiamo cercato di fermarlo - racconta una testimone - avvertendolo che non si poteva fare, e lui ci ha risposto, in inglese e francese, che doveva, perché aveva perso una scommessa con il suo fidanzato». E inoltre: «Ci ha chiesto...