EMERGENZA

VENEZIA La sensazione trova conferma nei numeri. Il 2019 è stato l'anno peggiore per Venezia - se si parla di acque alte - dal 1872 ad oggi. Non per quantità di eventi superiori agli 80 centimetri ma - usando le parole del Centro maree - «nell'intensità e nel numero dei singoli rapidi eventi eccezionali. I cinque eventi superiori a 140 centimetri - spiegano da palazzi Cavalli - hanno quasi triplicato il secondo anno in classifica. Il 2019 è il primo per numero di eventi maggiori o uguali a 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170». Infine la sentenza, ai più lapalissiana: «Pare si possa affermare che, a memoria di archivio, non si sia mai visto un anno come questo».

IN GINOCCHIO

Anche ieri Venezia si è svegliata stretta nella morsa di una marea che si sapeva sarebbe arrivata. Ma che è diventata un mostro quando, alle 7.02, il Centro maree ha parlato di un «possibile massimo di 150 centimetri alle 9.40». Lo spettro della notte più buia - il 12 novembre con i suoi 187 centimetri e la seconda Aqua Granda di sempre - si è così materializzato di nuovo. Le condizioni meteo però hanno in parte graziato la città: alle 9.45 il picco di marea si è fermato a 144 centimetri sul medio mare di Punta della Dogana, allagando il 64% di Venezia. A Burano la marea ha toccato 138 centimetri, a Chioggia 141 mentre in mare era a 150. Salva Pellestrina, anche se i muretti di contenimento hanno avuto infiltrazioni. Un assedio continuo capace di rimettere in ginocchio il tessuto commerciale della città nei giorni del Natale, quelli della corsa all'acquisto. Che non c'è stata. A Venezia le prenotazioni negli hotel sono ferme almeno fino ad aprile: impossibile non fare i conti con una situazione che inizia a pesare ben oltre i 381 milioni di danni stimati (ad ora) dal sindaco Luigi Brugnaro. «Dite ai turisti che la città è viva e che in poche ore è tutto di nuovo aperto», era la richiesta d'aiuto di una commerciante di Rialto, mentre spazzava l'acqua che aveva invaso il negozio.

NON È FINITA

Oggi e a Natale si replica. Sono previsti 140 centimetri alle 9 di stamattina mentre domani il picco si avrà alle 9.30: 115 centimetri. Ma la situazione è in continua evoluzione, colpa dei moti oscillatori del bacino adriatico che nei prossimi giorni dovrebbero via-via smorzarsi.

LA CHIESA

«È come se l'acqua salata non se ne fosse mai andata. Il pavimento della Basilica è a mollo da più di un mese, non si può rimanere inerti oltre: non possiamo aspettare solo il Mose. Se non funziona?», il grido di dolore lanciato dal Primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin. «Serve una cintura attorno alla Basilica che la difenda dalle onde: per noi è importante sia in vetro o cristallo per permettere la vista della cattedrale. Magari - chiude Tesserin - che sia amovibile».

Di Venezia città a statuto speciale, per i veneziani e a misura di famiglia, ha parlato il patriarca Francesco Moraglia nel saluto di Natale alla città. «Venezia è particolarmente unica - ha detto Moraglia -. Non basta una legge speciale che porti più soldi, più che privilegi serve uno strumento che le permetta di avere un futuro come civitas, come comunità, più che come urbs, l'insieme delle costruzioni». Il patriarca ammonisce la politica, anche in vista delle elezioni di primavera: «Ci sono elementi comuni, i fondamentali, che sono il bene di Venezia, su cui tutti devono essere uniti al di là delle appartenenze partitiche e su cui non ci devono essere polemiche pretestuose. La campagna elettorale si giochi sulla progettualità: si prevedano dei percorsi e poi li si realizzi». Moraglia è preoccupato per lo spopolamento del centro storico: «Venezia non ha più voce umana che risuoni nelle piazze. Siamo a un terzo degli abitanti rispetto a cinquant'anni fa. Ha bisogno di essere ripensata». Le ultime parole per «un imputato, un convitato di pietra che è il Mose: va verificato, è necessario provarlo anche in situazione d'emergenza per capire se può aiutare».

Nicola Munaro

Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

